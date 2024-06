Résultat des législatives à Vred : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Le RN en tête au premier tour des dernières législatives à Vred Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN arrivait en pôle position à Vred lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Matthieu Marchio devant ses concurrents au premier tour, avec 33,58% dans la ville, partie intégrante de la 16ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 50,78%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,22%.

11:02 - Élections législatives à Vred : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Vred comme partout. Avec une population de 1 311 habitants répartis dans 607 logements, ce village présente une densité de 405 habitants par km². Ses 58 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (17,63%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 42,18% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 50,63% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 556,89 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Vred, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Vred : l'abstention en question Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, sur les 1 015 inscrits sur les listes électorales à Vred, 39,9% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 45,4% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,71% au premier tour et seulement 49,65% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.