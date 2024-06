En direct

19:48 - À Lewarde, que vont trancher les supporters de l'ancienne Nupes ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Lewarde, le binôme Nupes avait en effet réuni 55,32% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les sondages ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 7,19% à Lewarde pour les élections continentales. Mais on peut en revanche évaluer un score de 27% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,64%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,61%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (12,75%).

18:42 - Le Rassemblement national a vivement progressé à Lewarde Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti a en effet déjà engrangé 13 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN finisse à près de 29% à Lewarde ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 47,6% à Lewarde il y a trois semaines Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Le 9 juin en effet, à Lewarde, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, glanant 47,6% des votes devant Léon Deffontaines à 12,75% et Valérie Hayer à 8,93%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Lewarde lors de l'élection présidentielle La communauté électorale de Lewarde s'était nettement tournée vers Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel 2022. La candidate du parti frontiste s'imposait avec 37,56% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 19,4% et 17,31% des voix. Fabien Roussel héritait de la quatrième place avec seulement 11,21% des voix pour sa part. Au 2e tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui passait devant avec 60,6%, devant Emmanuel Macron à 39,4%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Lewarde La part des électeurs du RN sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette législative. Il y a deux ans, lors des législatives à Lewarde, le RN terminait à la deuxième place, 21,95% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 55,32% pour Alain Bruneel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (63,58%). Alain Bruneel remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Lewarde : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Lewarde comme dans toute la France. Avec ses 2 403 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 91 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (77,62%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,61% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2061,09 € par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,11%, annonçant une situation économique instable. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Lewarde contribue à construire l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Lewarde ? Le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des critères principaux de ces législatives 2024 à Lewarde (59287). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,44% au premier tour. Au deuxième tour, 54,02% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 779 personnes en âge de voter dans la ville, 72,34% avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,42% au premier tour, ce qui représentait 1 324 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des ménages sont de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Lewarde.