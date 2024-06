En direct

19:50 - Les supporters de la gauche unie très suivis La Nupes, qui est déjà morte malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 4,65% à Masny début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 22% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Masny, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 38,1% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Masny en 5 ans Alors que tirer de l'ensemble de ces données ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 10 points à Masny entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à environ 40% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Masny a pris fait et cause pour Bardella aux européennes Ce qu'ont dit les élections il y a quelques semaines est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble donc d'autant plus évident au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Masny, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, s'est imposée, glanant 52,13% des suffrages devant Manon Aubry à 9,21% et Léon Deffontaines à 8,5%.

14:32 - 41,25% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Masny Marine Le Pen avait fini première avec 41,25% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Masny. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,57% et Emmanuel Macron troisième avec 18,19%. La quatrième place était pour Fabien Roussel, avec 6,32% des voix. Au deuxième tour, la patronne du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 64,05%.

12:32 - Alain Bruneel (Nupes) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Masny Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 à Masny, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 34,06% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 38,10% pour Alain Bruneel (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (52,93%). Alain Bruneel s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Masny et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Masny, le scrutin est en cours. Avec ses 4 056 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 130 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 159 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (72,03%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Masny forme une communauté diversifiée, avec ses 157 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1995,36 € par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 23,55%, révélant une situation économique instable. En résumé, Masny incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Masny : la mobilisation des électeurs aux législatives À Masny, l'un des critères forts de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 60,38% au premier tour. Au deuxième tour, 60,77% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Masny ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 2 897 personnes en âge de voter au sein de la ville, 27,81% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 27,37% au premier tour. Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?