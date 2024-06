En direct

19:50 - Les bulletins de la coalition de gauche convoités La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 9,29% à Marchiennes. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 20% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Marchiennes, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 24,65% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le RN a vivement avancé à Marchiennes en 5 ans Que conclure de l'ensemble de ces chiffres ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Marchiennes entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 41% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 44,6% pour le RN à Marchiennes le 9 juin dernier En deux ans, ce fragile équilibre a été atomisé, au niveau national comme à l'échelle locale. C'est en effet la liste portée par Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Marchiennes, avec 44,6% des électeurs, soit 821 voix, devant la liste de Valérie Hayer avec 12,87%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 9,29%.

14:32 - 33,71% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Marchiennes La présidentielle est incontestablement la référence pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait énormément séduit à Marchiennes au cours de la dernière présidentielle avec pas moins de 33,71% des électeurs au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,88% et 15,91% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 7,57% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 55,36%, devant Emmanuel Macron à 44,64%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Marchiennes ? Le RN parvenait en pôle position à Marchiennes au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 16ème circonscription du Nord, c'est Matthieu Marchio qui s'imposait au premier tour avec 33,64%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 53,48%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,52%.

11:02 - Marchiennes : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Marchiennes comme partout en France. Avec ses 4 539 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 256 entreprises, Marchiennes permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (81,93%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 33,53% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un taux de chômage de 10,94%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 27 885 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Marchiennes, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Marchiennes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Marchiennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 3 651 personnes en âge de voter au sein de la ville, 26,16% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 25,09% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,45% au premier tour et seulement 55,54% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Marchiennes ? L'inflation dans le pays est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Marchiennes.