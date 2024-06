Résultat des législatives à Erre : l'élection 2024 en direct

14:53 - Un RN déjà favori au premier tour

Le nombre de bulletins en faveur du RN sera la clé du scrutin pour cette élection législative au niveau local, comme dans le reste du pays. Les élections législatives 2022 avaient abouti à un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Erre. On retrouvait en effet Matthieu Marchio devant ses concurrents au premier tour, avec 39,54% dans la ville, qui votait pour la 16ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 54,65%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,35%.