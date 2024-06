En direct

La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, pourrait en séduire une part. Raphaël Glucksmann avait terminé à 5,4% à Pecquencourt il y a quelques jours. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (9,39%), l'écologiste Marie Toussaint (1,36%) et enfin ceux du PCF Léon Deffontaine (3,69%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 18% sur place. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Pecquencourt, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 28,72% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée importante. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 49% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. 57,78% des voix se sont en effet portées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Pecquencourt, contre Manon Aubry à 9,39% et Valérie Hayer à 7,47%. Le mouvement d'extrême droite a rassemblé ainsi pas moins de 1144 électeurs de Pecquencourt.

Marine Le Pen avait fini première avec 46,09% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Pecquencourt. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,13% et Emmanuel Macron troisième avec 15,91%. Pecquencourt n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 4,39% des suffrages. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est également Marine Le Pen qui s'imposait avec 68,86%, devant Emmanuel Macron à 31,14%.

Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice précieux au moment des élections qui se jouent. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Pecquencourt lors des élections du Parlement en 2022. C'est en effet Matthieu Marchio qui se classait en pôle position au premier tour avec 41,94% dans la commune, partie intégrante de la 16ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 56,33%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,67%.

Dans les rues de Pecquencourt, les élections sont en cours. Avec ses 6 232 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 183 entreprises, Pecquencourt offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (27,46%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Pecquencourt accueille une communauté diversifiée, avec ses 215 résidents étrangers, soit 3,45% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 349 euros/an, la ville affiche un taux de chômage de 24,76%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Pecquencourt, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

À Pecquencourt (59146), l'une des grandes inconnues des élections législatives sera indiscutablement la participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 37,35% au premier tour et seulement 36,5% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Pecquencourt ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c'était moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 69,21% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote. Le taux de participation était de 69,7% au second tour, c'est-à-dire 3 108 personnes.