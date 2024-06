Résultat des législatives à Wandignies-Hamage : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Quel verdict à Wandignies-Hamage pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Le résultat de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection 2024. Le RN se hissait en pôle position à Wandignies-Hamage lors des législatives de 2022. On retrouvait en effet Matthieu Marchio au sommet au premier tour, avec 36,46% dans la ville, partie intégrante de la 16ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 61,48%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,52%.

11:02 - Analyse socio-économique de Wandignies-Hamage : perspectives électorales Dans les rues de Wandignies-Hamage, les élections sont en cours. Avec ses 1 318 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 57 entreprises, Wandignies-Hamage permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (16,93%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 37,28% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 36,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 49,75 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, à Wandignies-Hamage, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Wandignies-Hamage ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des législatives à Wandignies-Hamage ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,59% au premier tour. Au second tour, 52,0% des votants ne se sont pas déplacés. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,46% des votants de la commune, à comparer avec une abstention de 18,63% au premier tour.