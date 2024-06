Résultat des législatives à Bruille-lez-Marchiennes : l'élection 2024 en direct

14:53 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Bruille-lez-Marchiennes ?

Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent semble parfaitement sensé au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si cela ne peut prédire le résultat… Aux législatives en 2022 à Bruille-lez-Marchiennes, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 31,18% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 46,06% pour Alain Bruneel (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (58,98%). Alain Bruneel remportait donc ce scrutin sur place.