19:50 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Montigny-en-Ostrevent pour ces élections législatives ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Montigny-en-Ostrevent, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,3% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre dans les sondages ? La liste menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 6,71% à Montigny-en-Ostrevent pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 8,29% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,89% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,27% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 19% cette fois.

18:42 - Le RN a lourdement progressé à Montigny-en-Ostrevent en 5 ans Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 12 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit à environ 50% voire plus à Montigny-en-Ostrevent ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 53,9% largement au-dessus de la moyenne nationale pour Bardella à Montigny-en-Ostrevent au début du mois Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Montigny-en-Ostrevent. Le bulletin enregistrait 53,9% des suffrages, devant Valérie Hayer à 8,72% et Manon Aubry à 8,29%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Montigny-en-Ostrevent ? C'est incontestablement l'élection présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste du pays à Montigny-en-Ostrevent pendant la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 39,96% des voix au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 20,86% et 19,71% des voix. Montigny-en-Ostrevent n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 5,47% des suffrages pour sa part. Rebelotte pour Marine Le Pen au deuxième tour contre Macron avec 62,99%.

12:32 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national il y a deux ans Le Rassemblement national se hissait en première position à Montigny-en-Ostrevent lors des législatives 2022. C'est en effet Matthieu Marchio qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 38,37% dans la commune, partie intégrante de la 16ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 54,65%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,35%.

11:02 - Montigny-en-Ostrevent : élections législatives et dynamiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique de Montigny-en-Ostrevent contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 17,76%. En outre, le taux de ménages propriétaires (51,02%) souligne le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 598 € par an peut être l'expression de difficultés économiques locales. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,89%) et le nombre de résidences HLM (24,86% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Montigny-en-Ostrevent mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,91% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Montigny-en-Ostrevent Au cours des scrutins électoraux passés, les 4 735 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, parmi les 3 425 inscrits sur les listes électorales à Montigny-en-Ostrevent, 50,66% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 51,45% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,31% au premier tour. Au deuxième tour, 56,76% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Montigny-en-Ostrevent ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,9% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 27,41% au deuxième tour.