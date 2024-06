En direct

19:50 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Hornaing pour ces élections législatives ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui a émergé cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. La liste de Raphaël Glucksmann avait atteint 13,48% à Hornaing le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 3,79% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,11% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,07% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total tournant autour des 22% sur place. Lors du premier tour des législatives à Hornaing, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 28,09% des votes dans la localité. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 15 points à Hornaing Que déduire de cet ensemble de scores ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 15 points à Hornaing entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 50% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national a dépassé les 50% à Hornaing le 9 juin Le verdict qui a été établi à l'issue des élections il y a quelques jours est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Le résultat de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Hornaing, avec 54,21%, soit 772 voix. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Raphaël Glucksmann à 13,48% et Valérie Hayer à 6,46%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Hornaing au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du président de la République qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 43,34% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Hornaing. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,6%. L'échec était plus fort encore pour Fabien Roussel, avec 5,75% des voix pour sa part. Au second tour, c'est également Marine Le Pen qui s'imposait avec 66,97%, devant Emmanuel Macron à 33,03%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national en 2022 Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Hornaing lors des législatives 2022. C'est en effet Matthieu Marchio qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 38,27% dans la commune, partie intégrante de la 16ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 51,73%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,27%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Hornaing À Hornaing, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Dans la commune, 21,53% des résidents sont des enfants, et 20,21% ont plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,94%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 244 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,04%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,29%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,26% à Hornaing, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Hornaing : retour sur l'abstention aux dernières législatives La participation constituera incontestablement l'une des clés des élections législatives à Hornaing. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,14% au sein de la ville. Le taux de participation était de 72,23% au premier tour, ce qui représentait 2 026 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,21% au premier tour et seulement 43,03% au second tour. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes liées à la guerre au Moyen-Orient, pourraient entre autres inciter les électeurs d'Hornaing à ne pas rester chez eux.