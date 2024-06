Résultat des législatives à Rieulay : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Quel résultat à Rieulay pour le Rassemblement national ce dimanche ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN tirait son épingle du jeu à Rieulay. Dans la commune, qui votait pour la 16ème circonscription du Nord, c'est Matthieu Marchio qui arrivait en tête au premier tour avec 32,60%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 51,36%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,64%.

11:02 - Rieulay : quand les données démographiques façonnent les urnes Quelle influence la population de Rieulay exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 16,21% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 187 habitants par km² et 39,91% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (81,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 514 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,06%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,59%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rieulay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,76% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Rieulay : la mobilisation des habitants aux élections législatives Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 45,17% au sein de Rieulay, contre un taux d'abstention de 44,04% en 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,19% au premier tour et seulement 52,08% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.