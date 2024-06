En direct

19:47 - Une prévision de 18% à 30% pour le Nouveau Front populaire à Écaillon La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Front populaire aux législatives 2024 ? Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 6,25% à Écaillon. Mais ce sont 18% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,85%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,08%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (4,46%). La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Écaillon, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 30,68% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 12 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Écaillon Difficile de mettre en perspective cette masse de chiffres. Mais des pistes se dégagent… Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 44% ou plus à Écaillon ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Écaillon majoritairement pour Jordan Bardella le 9 juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît aussi comme évident au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Écaillon, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, cumulant 56,55% des voix devant Valérie Hayer à 7,89% et Manon Aubry à 6,85%. Dans le détail, 380 habitants ont alors été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Écaillon au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection du président de la République qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La cité d'Écaillon avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022. La cheffe de l'ancien Front national terminait avec 44,22% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,96% et 18,94% des voix. Écaillon n'avait qu'une quatrième place à offrir à Fabien Roussel, avec seulement 4,4% des suffrages pour sa part. Rebelotte pour la patronne du RN au 2e tour face à Emmanuel Macron avec 63,86%.

12:32 - Un RN déjà favori ce soir A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très analysé. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Écaillon au début des élections législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 16ème circonscription du Nord, c'est Matthieu Marchio qui arrivait en tête au premier tour avec 36,57%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 55,27%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,73%.

11:02 - Les enjeux locaux d'Écaillon : tour d'horizon démographique Quel portrait faire d'Écaillon, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 910 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 37 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 537 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 18,96% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 7,59% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 20,74% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 972 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 16,75%, synonyme d'une situation économique précaire. En conclusion, à Écaillon, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Écaillon ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Lors des dernières européennes, parmi les 1 438 inscrits sur les listes électorales à Écaillon, 52,29% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 52,95% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 58,33% au premier tour et seulement 57,55% au second tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour.