19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Somain pour ces législatives ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, devrait en attirer une portion. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Somain, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 34,03% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 6,59% à Somain. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 23% sur place.

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par le RN à Somain Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Somain entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 45% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN bien au-dessus de son niveau national à Somain début juin Le résultat de ces législatives va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des élections européennes 2024 à Somain. Le mouvement a cumulé 52,17% des voix, soit 2058 voix, contre Léon Deffontaines à 8,64% et Manon Aubry à 7,63%.

14:32 - Somain avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. L'élection du président de la République avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen finissait à 41,39% au 1er round contre 20,63% pour Jean-Luc Mélenchon et 16,49% pour Emmanuel Macron sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Fabien Roussel, avec 7,71% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, face à Macron, Marine Le Pen conservait son avantage avec 65,34%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Le score en faveur de Jordan Bardella au premier tour sera une des clés au niveau local pour ces élections 2024. Le RN tirait son épingle du jeu à Somain au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Matthieu Marchio en tête au premier tour, avec 37,77% dans la ville, qui faisait partie de la 16ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 50,77%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,23%.

11:02 - Somain : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Somain apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 11 790 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 530 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 3 320 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (69,87%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 220 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2023,87 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,87%, synonyme d'une situation économique mitigée. En résumé, Somain incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Somain L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera l'abstention à Somain. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 40,31% au premier tour et seulement 40,48% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Somain cette année ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 68,13% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 68,81% au premier tour, soit 5 980 personnes. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes liées au conflit armé entre la Palestine et Israël, seraient susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Somain.