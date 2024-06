En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Fenain pour ces législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en rassembler une portion. A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 5,65% à Fenain. Mais on peut en revanche estimer un score de 18% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,56%), de l'EELV Marie Toussaint (2,47%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (5,4%). La réserve de voix semble conséquente à Fenain. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Fenain, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 31,18% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt (18,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,13% pour Yannick Jadot, 5,61% pour Fabien Roussel et 1% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - La progression éclair du Rassemblement national à Fenain en 5 ans Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes lignes émergent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Fenain entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 51% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella largement au-dessus de son niveau national à Fenain le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin va sans doute s'approcher plus encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 1138 électeurs de Fenain ont en effet été séduits par le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a séduit ainsi 57,39% des votes devant Manon Aubry à 6,56% et Valérie Hayer à 6,56%.

14:32 - 45,7% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Fenain L'élection à la présidence de la République est probablement la principale clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 45,7% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Fenain. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 18,87% et Emmanuel Macron troisième avec 16,43%. Fabien Roussel ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 5,61% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la ville avec 69,05%, devant Emmanuel Macron à 30,95%.

12:32 - Quel score pour le RN ce dimanche soir à Fenain ? Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN tirait son épingle du jeu à Fenain. Dans la commune, qui faisait partie de la 16ème circonscription du Nord, c'est Matthieu Marchio qui arrivait en tête au premier tour avec 43,58%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 53,08%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,92%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Fenain Dans la ville de Fenain, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 18,54% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 923 hab/km² et 42,94% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 802 euros par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,07%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,33%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Fenain mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,18% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Taux de participation lors des dernières législatives à Fenain : les enseignements Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 48,75% des inscrits sur les listes électorales de Fenain. La participation était de 53,26% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 39,13% au premier tour et seulement 39,8% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Fenain ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.