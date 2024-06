En direct

19:51 - À Dechy, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Dechy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 43,04% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,36% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,5% pour Yannick Jadot, 4,88% pour Fabien Roussel et 1,63% pour Anne Hidalgo). Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 6,6% à Dechy début juin. Mais ce sont 27% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (13,26%), de l'EELV Marie Toussaint (2,24%) ou encore de Léon Deffontaine (6,46%).

18:42 - L'extrême droite a lourdement avancé à Dechy en 5 ans Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais quelques lignes directrices se distinguent… La progression du RN, qui se monte déjà à 8 points à Dechy entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 43% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Dechy le 9 juin ? Ce fragile équilibre a déjà fait long feu. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Dechy, avec 50,26%, soit 762 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait alors Manon Aubry à 13,26% et Raphaël Glucksmann à 6,6%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Dechy lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait fini première avec 43,27% au 1er tour de l'élection suprême de 2022 à Dechy. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 24,36% et Emmanuel Macron troisième avec 15,17%. L'échec était plus fort encore pour Fabien Roussel, avec seulement 4,88% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 65,06%, devant Emmanuel Macron à 34,94%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Dechy ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Dechy, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 35,47% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 43,04% pour Alain Bruneel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes avec 53,28%. Alain Bruneel s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Dechy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Dechy peut-elle peser sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 22,24% et une densité de population de 571 hab par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1956,22 €/mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,78%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (11,7%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Dechy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 41,5% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Retour sur la participation aux législatives précédentes à Dechy À Dechy, la participation sera l'une des grandes inconnues des législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 60,39% au premier tour. Au second tour, 61,25% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Dechy ? Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 584 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 31,73% étaient restés chez eux. L'abstention était de 29,8% au premier tour. L'inflation dans le pays et ses conséquences sur le moral des familles seraient notamment susceptibles d'inciter les habitants de Dechy à s'intéresser plus fortement au scrutin.