Résultat de la législative à Arvert : en direct

12/06/22 11:05

10 candidats s'affrontent dans la seule circonscription d'Arvert aujourd'hui, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un niveau de postulants au niveau du reste du pays. Et les 3264 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 3 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de cette première manche.

Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 36.7% des suffrages au premier tour à Arvert. La finaliste de la dernière élection présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.6% et 13.1% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants d'Arvert avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 57.3% des voix, abandonnant ainsi 42.7% des votes à Emmanuel Macron. Les habitants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales d'Arvert (17) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.