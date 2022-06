Résultat de la législative à Auberchicourt : en direct

12/06/22 11:22

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les grandes étapes de ce premier tour des législatives 2022 à Auberchicourt, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Se trouvent en lice 8 candidats dans la seule circonscription de la cité (soit un peu moins qu'ailleurs) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 41,5% des voix au premier tour à Auberchicourt. La finaliste de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,5% et 18,5% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Auberchicourt avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 63,6% des votes, laissant donc 36,4% des voix à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Quel impétrant à l'hémicycle classeront en pole position des résultats des législatives en 2022 les électeurs domiciliés à Auberchicourt à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?