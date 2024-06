En direct

19:03 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Aniche Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de résultats. Mais des éléments émergent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Avec une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 50% ou plus à Aniche ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella bien au-dessus de sa moyenne nationale à Aniche le 9 juin dernier Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Aniche, à 53,91%. L'extrême droite a alors doublé Léon Deffontaines à 9,07% et Valérie Hayer à 6,91%.

14:32 - 44,63% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Aniche C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait énormément séduit à Aniche lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 44,63% des voix au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 20,82% et 14,74% des voix. Fabien Roussel finissait au pied de ce podium avec seulement 7,32% des suffrages. Marine Le Pen elle finissait aussi première au second tour avec 70,14%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Aniche il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Matthieu Marchio qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 37,76% dans la commune, partie intégrante de la 16ème circonscription du Nord. C'est pourtant Alain Bruneel (Nupes) qui s'imposait chez les électeurs d'Aniche au second tour, avec 50,51%.

11:02 - Aniche et législatives : démographie, économie et choix électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Aniche mettent en lumière des tendances claires qui pourraient peser sur les résultats des législatives. Avec 42,55% de population active et une densité de population de 1590 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 21,75% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 697 € par an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de familles monoparentales (19,72%) révèle des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,01%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Aniche mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 36,09% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Aniche : scrutin en cours L'analyse des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Début juin, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention représentait 57,68% des votants d'Aniche (Nord). L'abstention était de 52,51% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 63,51% au premier tour et seulement 63,82% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, presque un record pour des élections législatives.