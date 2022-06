Résultat de la législative à Beaulieu-sur-Mer : 2e tour en direct

En direct

17:46 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes à Beaulieu-sur-Mer ? Dans les 4 bureaux de vote de Beaulieu-sur-Mer, les voix qui s'étaient accumulées sur le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche lors du premier tour des législatives seront peut être déterminantes ce dimanche pour la deuxième manche du scrutin. Le candidat insoumis avait cumulé 5,98% des suffrages la semaine passée. Ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 8,03%, 3,34%, 0,62% et 0,76% il y a deux mois. La Nupes pouvait donc potentiellement viser 12,75% à Beaulieu-sur-Mer pour ce premier tour.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à Beaulieu-sur-Mer ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Beaulieu-sur-Mer. Grâce à 47,23% des suffrages, la candidature Les Républicains s'est imposée à Beaulieu-sur-Mer à l'occasion du 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. Elle a coiffé au poteau les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui captent dans l'ordre 15,54% et 14,8% des voix.

13:30 - La grande inconnue de ces législatives à Beaulieu-sur-Mer reste la participation Le deuxième tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? Cinq années plus tôt, pendant les législatives, 46,14% des électeurs de Beaulieu-sur-Mer avaient pris part au scrutin au second round, ce qui représentait 1278 votants sur les 2754 personnes inscrites sur les listes électorales.