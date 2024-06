En direct

19:48 - À Breil-sur-Roya, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 8,98% à Breil-sur-Roya le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 13,46% de Manon Aubry (LFI), les 2,73% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,39% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul tournant autour des 27% sur place. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 23,27% des votes dans la localité.

18:42 - Le RN en embuscade à Breil-sur-Roya pour les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections européennes au niveau national, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN pourrait s'élever à environ 30% à Breil-sur-Roya. Une estimation qui concorde avec les points également grappillés par les lepénistes dans la localité sur la même période (31,75% pour Jordan Bardella en 2019 et 36% le 9 juin dernier) : un bond de 5 points qui peut encore grimper.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Breil-sur-Roya le 9 juin dernier ? Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Breil-sur-Roya, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 36% des suffrages devant Manon Aubry à 13,46% et François-Xavier Bellamy à 11,61%. Ce sont ainsi 369 habitants qui l'ont choisie dans la cité.

14:32 - Breil-sur-Roya avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen prenait les devants avec 27,81% au premier tour contre 23,54% pour Jean-Luc Mélenchon et 19,2% pour Emmanuel Macron sur le podium. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 9,32% des voix pour sa part. Pour le second tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau Marine Le Pen qui se plaçait en tête avec 54,84%, devant Emmanuel Macron à 45,16%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Breil-sur-Roya ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Breil-sur-Roya, comptant 22,13%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 25,65% des voix. Ce résultat poussif n'empêchera pas le RN de finir premier parti de la localité au second tour avec 22,13%.

11:02 - Breil-sur-Roya : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Breil-sur-Roya, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 206 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 181 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (40,55%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 128 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 653 €/an, la commune aspire à un avenir prospère. À Breil-sur-Roya, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives précédentes à Breil-sur-Roya Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. Début juin, pendant les élections européennes, 55,72% des électeurs de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) avaient pris part au scrutin. La participation était de 50,03% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,65% au premier tour et seulement 44,21% au second tour. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 935 personnes en âge de voter au sein de la commune, 69,47% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 74,37% au premier tour, c'est-à-dire 1 439 personnes.