En direct

19:49 - Les supporters de la Nupes très suivis La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à l'Escarène, le binôme Nupes avait en effet cumulé 15,81% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 5,68% à l'Escarène. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 13% sur place.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à l'Escarène Difficile de mettre en perspective cette masse de données. Mais quelques lignes directrices émergent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à l'Escarène entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 50% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 56,93% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à l'Escarène le 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à l'Escarène, avec 56,93%. L'extrême droite doublait alors Marion Maréchal à 8,37% et Raphaël Glucksmann à 5,68%.

14:32 - 43,25% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à l'Escarène Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection suprême. Marine Le Pen avait particulièrement frappé les esprits à l'Escarène à l'issue de la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 43,25% des électeurs dès le 1er round. Éric Zemmour et Emmanuel Macron étaient distancés à 14,26% et 12,8% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 12,45% des voix. Au 2e tour du scrutin, c'est de nouveau Marine Le Pen qui s'imposait à l'Escarène avec 74,49%, devant Emmanuel Macron à 25,51%.

12:32 - Quel score pour le RN aux élections législatives à l'Escarène ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à l'Escarène. C'est en effet Alexandra Masson qui se classait en pôle position au premier tour avec 40,50% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 71,26%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 28,74%.

11:02 - L'Escarène : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de l'Escarène, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 26,27% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (69,26%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 904 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,93%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,24%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à l'Escarène mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,65% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est l'heure de voter à l'Escarène : l'abstention au cœur des préoccupations À l'Escarène, quelle participation aux législatives ? L'abstention constituera incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2024 à l'Escarène. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,39% au premier tour et seulement 58,02% au second tour. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,31% des électeurs de la commune, contre une abstention de 25,98% au premier tour. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?