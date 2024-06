En direct

19:50 - Quels seront les reports du vote Nupes à Sospel ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Front populaire aux législatives 2024 ? A l'issue du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 17,83% des voix dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 7,21% à Sospel. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 16% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Sospel Que retenir des résultats des derniers scrutins ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Sospel entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 40% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Sospel au début du mois ? Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes à Sospel. Le mouvement enregistrait 46,09% des votes, soit 671 voix, face à Valérie Hayer à 11,4% et Raphaël Glucksmann à 7,21%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Sospel Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. La ville de Sospel s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022 puisque la patronne du parti d'extrême droite écrasait le match avec 33,65% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,09% et 14,85% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 10,99% des suffrages. Rebelotte pour la patronne du RN au deuxième tour face à Macron avec 58,08%.

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Sospel ? Regarder le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient donné un puissant score pour le Rassemblement national à Sospel. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes, c'est Alexandra Masson qui démarrait en pôle position au premier tour avec 28,84%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 54,93%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,07%.

11:02 - Sospel : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Sospel, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 803 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 338 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 1 080 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,32% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 247 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 8,73%, Sospel est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,12%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 660 euros/an. À Sospel, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à Sospel : les législatives débutent À Sospel, l'un des critères décisifs des législatives sera le niveau de participation. La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet faire augmenter la participation à Sospel. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 74,8% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 73,06% au premier tour, soit 2 145 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 42,37% au premier tour. Au deuxième tour, 41,15% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Sospel cette année ? Quel député se substituera à Alexandra Masson dans la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes ?