En direct

19:35 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Castellar fait envie La coalition de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Front populaire ? Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 11,26% des suffrages dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 5,35% à Castellar. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 11% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 20 points à Castellar Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais des éléments apparaissent… Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 40% à Castellar ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Castellar début juin Le résultat de ce 30 juin au soir sera peut-être bien plus rapproché du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Castellar. Ladite liste a séduit 50,11% des votes, soit 234 voix, face à Valérie Hayer à 13,06% et François-Xavier Bellamy à 8,57%.

14:32 - 32,03% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Castellar Point à retenir : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives à Castellar que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 32,03% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, obtenant respectivement 25,16% et 13,56%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 59,15% contre 40,85%).

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Le score obtenu par le RN sera un point d'observation clé pour cette élection des députés 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le RN réalisait un bon résultat à Castellar lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. C'est en effet Alexandra Masson qui se classait en tête au premier tour avec 32,44% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 54,47%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,53%.

11:02 - Castellar : démographie, élections et stratégies politiques À Castellar, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,68% et une densité de population de 83 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (30,81%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 383 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,53% et d'une population étrangère de 7,68% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 14,52%, comme à Castellar, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

09:32 - C'est l'heure de voter à Castellar : l'abstention au cœur des préoccupations À Castellar, quelle participation aux législatives ? Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, parmi les 836 personnes en âge de voter à Castellar, 58,13% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 51,58% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,05% au premier tour et seulement 47,17% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.