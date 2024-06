En direct

19:35 - Quelles sont les options de reports des voix de gauche à Saint-Jean-Cap-Ferrat ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Au moment des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 6,9% à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'EELV ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un total tournant autour des 8% sur place. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 4,08% des suffrages dans la localité.

18:42 - L'extrême droite a lourdement séduit à Saint-Jean-Cap-Ferrat en 5 ans Difficile d'établir des parallèles dans cette avalanche de scores. Mais quelques grandes directions émergent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Saint-Jean-Cap-Ferrat entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 27% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Saint-Jean-Cap-Ferrat le 9 juin dernier Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme évident au moment du scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 312 habitants de Saint-Jean-Cap-Ferrat passés par les isoloirs ont en effet choisi le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a cumulé ainsi 44,83% des voix face à François-Xavier Bellamy à 13,94% et Valérie Hayer à 12,21%.

14:32 - À Saint-Jean-Cap-Ferrat, le résultat de la présidentielle toujours pertinent Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen a amplement dépassé son score national à Saint-Jean-Cap-Ferrat pendant la dernière élection présidentielle avec un score de 28,68% des électeurs dès le premier tour. Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient derrière à 24,89% et 21,09% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec seulement 8,15% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen elle finissait aussi première au deuxième tour avec 53,95%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Saint-Jean-Cap-Ferrat ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Aux législatives en 2022 à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 19,9% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 42,58% pour Roger Roux (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il rassemblait pourtant 56,97% des votes, devant les candidats LREM (43,03%). C'est donc Alexandra Masson chez les lepénistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Jean-Cap-Ferrat A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-Jean-Cap-Ferrat fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 1 471 habitants, ce village se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 377 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (29,38%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 243 personnes (16,41%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 326 euros par an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Saint-Jean-Cap-Ferrat démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.

09:32 - Les élections législatives à Saint-Jean-Cap-Ferrat sont lancées Au cours des précédents scrutins électoraux, les 1 479 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes de début juin, 54,12% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Jean-Cap-Ferrat avaient pris part au scrutin, contre une participation de 46,19% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,37% au premier tour. Au deuxième tour, 45,39% des votants se sont déplacés. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 319 personnes en âge de voter au sein de la localité, 67,85% étaient allées voter. La participation était de 68,84% au premier tour, c'est-à-dire 908 personnes.