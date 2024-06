En direct

19:35 - À Sainte-Agnès, quels seront les reports des voix de gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Sainte-Agnès, le binôme Nupes avait en effet obtenu 11,99% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,97% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,31% pour Yannick Jadot, 2,16% pour Fabien Roussel et 1,08% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 6,37% à Sainte-Agnès début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 2,81% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,18% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,94% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme tournant encore autour des 11%.

18:42 - Victoire assurée Rassemblement national à Sainte-Agnès pour les législatives 2024 Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'étiquette RN devrait se stabiliser à 40% à Sainte-Agnès lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par les élections européennes se confirme localement. Le Rassemblement national est même crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simple, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la localité.

15:31 - Une percée du RN aussi à Sainte-Agnès il y a trois semaines ? Une élection très récente a modifié l'équilibre sorti des urnes en 2022. Le score de la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Sainte-Agnès, à 46,63%, soit 249 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 11,42% et Marion Maréchal à 10,11%.

14:32 - Sainte-Agnès avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 35,71% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Sainte-Agnès. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,87% et Éric Zemmour troisième avec 14,56%. La quatrième place revenait à Jean-Luc Mélenchon, avec 9,97% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 64,25%, devant Emmanuel Macron à 35,75%.

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Sainte-Agnès ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment des élections qui se jouent. Les législatives 2022 avaient donné un puissant résultat pour le RN à Sainte-Agnès. C'est en effet Alexandra Masson qui arrivait en pôle position au premier tour avec 34,55% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 61,96%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,04%.

11:02 - Sainte-Agnès : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Sainte-Agnès, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 785 logements pour 1 351 habitants, la densité de la ville est de 129 hab par km². Ses 76 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 400 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (31,85%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 35,9% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 37,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 594,80 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Sainte-Agnès incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Sainte-Agnès Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des derniers scrutins électoraux ? Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 45,34% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Agnès (Alpes-Maritimes). Le taux d'abstention était de 49,5% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,84% au premier tour. Au second tour, 53,98% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Sainte-Agnès ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.