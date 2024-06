En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Contes pour ces législatives ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 25,08% des bulletins dans la localité. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 6,85% à Contes. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 6,22% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,74% de Marie Toussaint (EELV) et les 8,43% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 22% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 11 points à Contes Difficile de mettre en perspective cette avalanche de chiffres. Mais des indices apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Contes au début du mois ? Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Contes, avec 47,86%, soit 1692 voix. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Léon Deffontaines à 8,43% et Marion Maréchal à 8,01%.

14:32 - Contes avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle La communauté électorale de Contes avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022 puisque la candidate du parti frontiste prenait la tête avec 36,8% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 16,08% et 14,73% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 12,31% des suffrages pour sa part. Rebelotte pour Marine Le Pen au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec 64,95%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très observé pour cette législative 2024, localement, comme dans le reste de la France. Les législatives avaient donné lieu à un très bon résultat pour le Rassemblement national à Contes. C'est en effet Alexandra Masson qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 33,91% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 63,68%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,32%.

11:02 - Comment la composition démographique de Contes façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale législative, Contes est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 7 544 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 730 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 593 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 16,43% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 10,43% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Contes forme une communauté diversifiée, avec ses 197 résidents étrangers, soit 2,61% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 42,86% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1463,68 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Ainsi, Contes incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Contes : les législatives débutent Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. A l'occasion des précédentes élections européennes, 37,16% des personnes en âge de voter à Contes avaient boudé les urnes, contre une abstention de 41,15% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,28% au premier tour et seulement 50,15% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017.