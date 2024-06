En direct

19:49 - Quels pourraient être les reports pour les voix de gauche à la Turbie ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, pourrait en séduire une partie. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à la Turbie, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 8,14% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 6,14% à la Turbie. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 10% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 12 points à la Turbie Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà engrangé 12 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 34% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel de Bardella à la Turbie Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. 44,11% des voix se sont en effet tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à la Turbie, face à Valérie Hayer à 14,57% et François-Xavier Bellamy à 10,64%. Le RN a réuni ainsi pas moins de 539 votants de la Turbie.

14:32 - 29,56% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à la Turbie L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à la Turbie au cours de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 29,56% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Éric Zemmour étaient distancés à 26,83% et 16,49% des voix. Jean-Luc Mélenchon devait se contenter de la quatrième place avec seulement 8,89% des suffrages. La candidate du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53,91%, devant Emmanuel Macron à 46,09%.

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national aux élections législatives à la Turbie ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Les législatives 2022 avaient donné lieu à un joli résultat pour le RN à la Turbie. C'est en effet Alexandra Masson qui se classait en tête au premier tour avec 26,13% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 53,41%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,59%.

11:02 - La Turbie : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à la Turbie comme partout ailleurs. Avec ses 3 015 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 316 entreprises, La Turbie permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (56,45%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. La Turbie abrite une communauté diversifiée, avec ses 335 résidents étrangers, soit 11,18% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,67% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 373,06 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En somme, La Turbie incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à la Turbie : l'abstention au cœur des préoccupations À la Turbie, quelle participation aux élections législatives ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières élections. Début juin, lors des élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 48,87% des électeurs de la Turbie (Alpes-Maritimes). La participation était de 43,36% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 40,2% au premier tour et seulement 41,8% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à la Turbie ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 507 personnes en âge de voter au sein de la ville, 70,24% étaient allées voter. La participation était de 71,72% au second tour, c'est-à-dire 1 798 personnes.