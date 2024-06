En direct

19:35 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Gorbio convoité L'autre question de ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Raphaël Glucksmann avait obtenu 7,1% à Gorbio le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut dans la soirée, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 11% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Gorbio, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu également 11,75% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 17 points à Gorbio Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En faisant une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera à près de 40% à Gorbio ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire de Bardella à Gorbio Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Si on se penche sur le détail, 314 habitants de Gorbio passés par les bureaux de vote ont en effet été séduits par le RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a attiré ainsi 50,65% des votes devant Valérie Hayer à 10% et Marion Maréchal à 9,68%.

14:32 - Gorbio avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle La présidentielle avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La cheffe de file du RN prenait une avance notable avec 32,98% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 20,52% et 16,73% des voix. La quatrième place était pour Jean-Luc Mélenchon, avec 12,34% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, la cheffe du RN avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 63,16%.

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Gorbio ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très commenté. Le Rassemblement national réalisait un joli démarrage à Gorbio en 2022 lors des législatives. C'est en effet Alexandra Masson qui se classait en pôle position au premier tour avec 32,48% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 59,42%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,58%.

11:02 - Élections législatives à Gorbio : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Gorbio, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 527 habitants répartis dans 853 logements, cette ville présente une densité de 197 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 96 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 956 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (67,53%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 31,63% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 20,57 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Gorbio manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - Les législatives commencent à Gorbio : la participation en question Le taux de participation sera incontestablement l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives à Gorbio. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 44,71% au premier tour et seulement 43,15% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Gorbio ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 80,89% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 79,33% au premier tour, c'est-à-dire 852 personnes.