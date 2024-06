Résultat des législatives à Roquebrune-Cap-Martin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les électeurs de l'ancienne Nupes en question La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en attirer une portion. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Roquebrune-Cap-Martin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 10,8% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment glané 8,04% à Roquebrune-Cap-Martin pour le tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 15% sur place.

18:42 - 12 points gagnés en 5 ans par le RN à Roquebrune-Cap-Martin Que peut-on tirer de l'ensemble de ces données ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 37% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Roquebrune-Cap-Martin il y a trois semaines Le résultat qui a été établi lors des élections bien plus récemment encore est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble donc plus que jamais avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Roquebrune-Cap-Martin, à 43,26%, soit 2099 voix. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 14,06% et Marion Maréchal à 10,51%.

14:32 - Roquebrune-Cap-Martin avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Il faut noter que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour plus de votes aux législatives à Roquebrune-Cap-Martin que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La candidate avait accumulé 28,07% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, obtenant respectivement 27,19% et 16,65%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,35% contre 46,65%).

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des dernières législatives à Roquebrune-Cap-Martin Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives sera très commenté. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Roquebrune-Cap-Martin. C'est en effet Alexandra Masson qui se classait en tête au premier tour avec 29,41% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 52,66%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,34%.

11:02 - Analyse socio-économique de Roquebrune-Cap-Martin : perspectives électorales A la mi-journée des législatives, Roquebrune-Cap-Martin apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 12 371 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 462 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 512 foyers fiscaux. Dans la commune, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 28,59% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 2 380 résidents étrangers, Roquebrune-Cap-Martin est un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 38,48% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 837,17 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Roquebrune-Cap-Martin, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Roquebrune-Cap-Martin Au cours des derniers scrutins électoraux, les 12 535 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, lors des européennes, parmi les 9 447 personnes en âge de voter à Roquebrune-Cap-Martin, 47,26% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 53,68% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,49% au premier tour. Au second tour, 55,32% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Roquebrune-Cap-Martin pour les législatives ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,55% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 26,15% au deuxième tour.