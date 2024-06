En direct

19:35 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 15% et 16% à Peillon à l'issue de ces législatives La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, pourrait en séduire une portion. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 7,13% à Peillon. Mais ce sont 16% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,61%), de Marie Toussaint (2,08%) ou encore de Léon Deffontaine (3,12%). La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Peillon, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 15,51% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - La progression éclair de l'extrême droite à Peillon en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Peillon entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera pas loin des 50% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella bien au-dessus de son niveau national à Peillon au début du mois Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des européennes 2024 à Peillon. L'extrême droite cumulait 55,57% des votes, soit 374 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 8,92% et Marion Maréchal à 8,32%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Peillon lors de la dernière présidentielle C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La leader du RN glanait 42,04% au 1er tour contre 16,14% pour Emmanuel Macron et 13,94% pour Éric Zemmour sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 12,08% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 69,26%, devant Emmanuel Macron à 30,74%.

12:32 - Quel résultat pour le RN ce dimanche soir à Peillon ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Le RN parvenait en première position à Peillon au début des élections législatives 2022. C'est en effet Alexandra Masson qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 40,37% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 64,91%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,09%.

11:02 - Peillon : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la ville de Peillon, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 170 habitants par km² et 48,07% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 10,42% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives sur le travail. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (26,36%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 547 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,53%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,08%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Peillon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,4% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - C'est l'heure de voter à Peillon : les législatives débutent L'un des facteurs décisifs des élections législatives sera immanquablement le niveau d'abstention à Peillon. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,63% au premier tour et seulement 51,08% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Peillon ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 21,28% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,1% au premier tour.