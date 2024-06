En direct

19:35 - À Lucéram, quels reports de voix à gauche ce soir ? Une autre interrogation qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann avait glané 8,21% à Lucéram le 9 juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 21% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Lucéram, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé également 21,69% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement séduit à Lucéram en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Lucéram entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera pas loin des 30% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Lucéram il y a trois semaines ? De nombreuses choses ont bougé depuis ces élections. Le 9 juin en effet, à Lucéram, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 43,84% des voix contre Valérie Hayer à 13,43% et Raphaël Glucksmann à 8,21%.

14:32 - 32,62% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Lucéram L'élection du chef de l'Etat est certainement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. La communauté des électeurs de Lucéram avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel 2022 puisque la numéro 1 du Rassemblement national écrasait le match avec 32,62% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,33% et 16,78% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 11,14% des voix pour sa part. Nouvelle déflagration de la patronne du RN au second tour contre Macron avec 60,26%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Lucéram Le score du Rassemblement national sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale. Le RN arrivait en première position à Lucéram au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Alexandra Masson devant ses concurrents au premier tour, avec 26,90% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 53,07%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,93%.

11:02 - Lucéram et législatives : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Lucéram comme dans toute la France. Dotée de 1 116 logements pour 1 264 habitants, la densité de la commune est de 19 habitants par km². Avec 109 entreprises, Lucéram offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (51,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 30,69% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,77% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1087,77 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Lucéram, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Lucéram Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Au moment des précédentes élections européennes, sur les 997 inscrits sur les listes électorales à Lucéram, 44,73% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 47,27% en 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 53,04% au premier tour. Au deuxième tour, 52,64% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 1 002 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,15% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 25,2% au deuxième tour.