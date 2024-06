Résultat des législatives à Menton : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Menton, quelles sont les options de reports du vote de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en rassembler une part. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 7,74% à Menton. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 15% sur place. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 13,52% des voix dans la commune.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Menton Alors que déduire de cette avalanche de chiffres ? Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà gagné 11 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN soit tout proche des 40% à Menton ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 45,13% à Menton au début du mois Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. C'est en effet la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Menton, avec 45,13% des voix exprimées, soit 5018 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 11,73%, elle-même suivie par la liste de Marion Maréchal avec 10,42%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Menton lors de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. La cité de Menton avait plébiscité Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel de 2022. La cheffe de file du parti frontiste terminait avec 31,78% au 1er round. Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient derrière à 23,5% et 14,75% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 13,93% des suffrages pour sa part. Au second tour de cette présidentielle, c'est encore la cheffe de file du parti d'extrême droite qui passait devant avec 56,79%, devant Emmanuel Macron à 43,21%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois Le RN tirait son épingle du jeu à Menton lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes, c'est Alexandra Masson qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 30,54%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 56,97%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,03%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Menton : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Menton fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 30 412 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 979 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la ville, 15,6% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 30,34% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Avec 4 648 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 19,71%, Menton est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,79%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2092,91 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Menton, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de la France.

09:32 - Election à Menton : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins électoraux passés. Au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 48,84% des votants de Menton. Le taux d'abstention était de 49,74% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,82% au premier tour et seulement 57,05% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 28,66% des votants de l'agglomération. L'abstention était de 28,58% au deuxième tour.