La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? A l'occasion du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 19,53% des suffrages dans la commune. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 8,36% à Tende. Mais ce sont 18% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (5,07%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,78%) et enfin de Léon Deffontaine (1,79%).

Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces scores. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Le Rassemblement national pourrait s'afficher à 30% à Tende lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par les élections du 9 juin s'applique localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 33% des votes dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler évident au moment du scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Tende, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 41,34% des voix devant Valérie Hayer à 12,69% et Raphaël Glucksmann à 8,36%. Ce sont alors 277 électeurs qui l'ont choisie dans la localité.

C'est probablement l'élection suprême qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 29,45% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Tende. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,71%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 7,91% des suffrages pour sa part. Rebelotte au 2e tour face à Macron avec une Marine Le Pen à 51,13% contre 48,87%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Tende et leurs implications électorales

Dans la commune de Tende, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 12 habitants/km² et un taux de chômage de 11,18%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 534 € par an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,77% et d'une population étrangère de 7,51% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 43,36%, comme à Tende, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.