19:35 - Le Front populaire pourrait se situer entre 11% et 12% à Blausasc lors de ces législatives Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui se présente pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Raphaël Glucksmann avait glané 6,21% à Blausasc il y a quelques jours. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 12% sur place. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 11,71% des bulletins dans la localité.

18:42 - L'extrême droite a fortement progressé à Blausasc en 5 ans Que conclure de cette masse de scores ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 40% à Blausasc ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN au-dessus des 50% à Blausasc aux européennes Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus que jamais évident au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 495 votants de Blausasc se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella séduisait 59,07% des votes contre Marion Maréchal à 8,35% et Raphaël Glucksmann à 6,21%.

14:32 - Blausasc avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La communauté des électeurs de Blausasc avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022. La cheffe de file de l'ancien Front national l'emportait avec 44,78% au 1er tour. Emmanuel Macron et Éric Zemmour étaient distancés à 17% et 13,94% des voix. Jean-Luc Mélenchon prenait la quatrième place avec seulement 10,34% des suffrages. La patronne du RN l'avait aussi emporté au deuxième tour avec 71,82%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Le score obtenu par le RN sera très observé pour cette législative 2024, localement. Les législatives 2022 avaient offert un très bon résultat pour le RN à Blausasc. C'est en effet Alexandra Masson qui se classait en tête au premier tour avec 36,25% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 68,68%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 31,32%.

11:02 - Élections législatives à Blausasc : impact de la démographie et de l'économie locale Les données démographiques et socio-économiques de Blausasc révèlent des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,44% et une densité de population de 141 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (81,27%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 727 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,60%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,6%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Blausasc mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,33% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Blausasc Au cours des dernières années, les 1 676 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, durant les élections européennes, 57,63% des personnes en capacité de voter à Blausasc avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 55,62% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,56% au premier tour et seulement 47,07% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 466 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,42% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 80,78% au second tour, ce qui représentait 1 185 personnes.