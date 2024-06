Résultat des législatives à Beausoleil : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Beausoleil, que vont trancher les supporters de l'ancienne Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. Lors des européennes, la liste Glucksmann a glané 7,62% à Beausoleil. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (8,01%), l'écologiste Marie Toussaint (2,77%) et enfin ceux du PCF Léon Deffontaine (1,02%) le 9 juin. Soit un total tournant autour des 18% sur place. Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Beausoleil, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 15,85% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Beausoleil Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Beausoleil entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera pas loin des 40% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Beausoleil début juin ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Beausoleil, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, s'est imposée, récoltant 41,37% des suffrages devant Valérie Hayer à 14,3% et Marion Maréchal à 9,61%. Ce sont alors 1059 électeurs qui l'ont désignée dans la ville.

14:32 - 27,38% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Beausoleil Performance notable : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait engrangé 27,38% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 27,2% et 16,36%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 50,24% contre 49,76%).

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des dernières législatives à Beausoleil Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour ces élections législatives. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Beausoleil lors des législatives 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes, c'est Alexandra Masson qui s'imposait au premier tour avec 28,90%. Alexandra Valetta-Ardisson (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,32%.

11:02 - Démographie et politique à Beausoleil, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Beausoleil émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 12 674 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 451 entreprises, Beausoleil permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,43% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. La présence de 4 556 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, 43,81% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1007,00 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Beausoleil, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des élections législatives à Beausoleil Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Début juin, lors des européennes, parmi les 6 336 personnes en âge de voter à Beausoleil, 41,32% étaient allées voter. Le taux de participation était de 31,18% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 34,69% au premier tour et seulement 34,6% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Beausoleil cette année ? Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour.