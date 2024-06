En direct

19:35 - À Berre-les-Alpes, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Berre-les-Alpes, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,59% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann a plus récemment terminé à 5,29% à Berre-les-Alpes le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 14% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a vigoureusement progressé à Berre-les-Alpes en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais quelques grandes directions émergent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà récupéré 19 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse pas loin des 40% à Berre-les-Alpes ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 54,43% pour le Rassemblement national à Berre-les-Alpes début juin On ne peut faire l'impasse sur le scrutin qui s'est tenu il y a une vingtaine de jours. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Berre-les-Alpes. Le mouvement cumulait 54,43% des voix, soit 350 voix, face à Marion Maréchal à 11,51% et Valérie Hayer à 6,53%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Berre-les-Alpes lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Berre-les-Alpes s'était clairement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022. La figure de l'ancien Front national s'imposait avec 38,66% au premier tour. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 17,12% et 13,49% des voix. Emmanuel Macron devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 12,93% des voix. En finale de cette présidentielle, c'est encore Marine Le Pen qui se plaçait en tête avec 72,31%, devant Emmanuel Macron à 27,69%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le RN la dernière fois Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Berre-les-Alpes. On retrouvait en effet Alexandra Masson au sommet au premier tour, avec 34,83% dans la cité, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 69,85%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 30,15%.

11:02 - Élections législatives à Berre-les-Alpes : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Berre-les-Alpes, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 227 habitants répartis dans 790 logements, ce bourg présente une densité de 132 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 103 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 796 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (66,84%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 31,28% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 35,56% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 654,74 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Berre-les-Alpes, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives démarrent à Berre-les-Alpes : quel sera le taux d'abstention ? À Berre-les-Alpes (06390), la participation sera l'une des grandes inconnues de ces élections législatives. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,51% au premier tour et seulement 44,96% au second tour. Au premier tour de la dernière présidentielle, 79,22% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 75,71% au second tour, c'est-à-dire 851 personnes. Les jeunes expriment couramment un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?