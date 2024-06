En direct

19:48 - Le Front populaire va-t-il tirer parti du vote Nupes à Peille ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 7,55% à Peille. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 5,44% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,89% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,89% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total tournant autour des 16% sur place. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,95% des voix dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a vigoureusement avancé à Peille en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Peille entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 43% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Peille le 9 juin ? Un autre scrutin bien plus proche est venu bousculer l'équilibre établi il y a deux ans. C'est en effet la liste de Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Peille, avec 47,61% des votes (429 voix) devant la liste dirigée par Marion Maréchal avec 9,88%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 8,88%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Peille lors de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est probablement la clé pour jauger une tendance politique locale. Point à retenir : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur pointage aux législatives 2022 à Peille que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La patronne de la formation avait accumulé 35,54% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, crédités respectivement de 19,15% et 13,48%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 65,67% contre 34,33%).

12:32 - Le RN en tête au premier tour des dernières législatives à Peille Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Peille au début des élections législatives 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes, c'est Alexandra Masson qui arrivait en tête au premier tour avec 35,77%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 62,98%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,02%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Peille : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de Peille, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 609 logements pour 2 287 habitants, la densité de la commune est de 54 hab par km². Ses 197 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 659 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 16,12% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 26,76% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,21% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2173,64 €/mois, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Peille manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Retour sur la participation lors des législatives précédentes à Peille À Peille, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des ménages combinée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment capables d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Peille. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,41% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 24,13% au deuxième tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,0% au premier tour et seulement 56,7% au deuxième tour. Quel député remplacera Alexandra Masson dans la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes ?