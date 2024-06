La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un chef, avance dans le brouillard. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 9% à Cap-d'Ail. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,77% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,25% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,93% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant autour des 14% sur place. Le jour du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 13,39% des bulletins dans la commune.

Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison hétéroclite de scores. Mais des pistes se distinguent… En analysant sommairement la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer à environ 32% à Cap-d'Ail. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs également gagnés par les lepénistes dans la commune depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler également indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Cap-d'Ail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, cumulant 38,85% des votes face à Valérie Hayer à 13,3% et Marion Maréchal à 11,91%. Dans le détail, 587 électeurs ont alors été séduits par le RN dans la commune.

Marine Le Pen avait frappé très fort à Cap-d'Ail pendant la présidentielle avec pas moins de 27,09% des voix dès le premier tour. Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient derrière à 26,14% et 15,29% des voix. La quatrième place revenait à Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 12,87% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au 2e round dans la ville avec 52,81%, devant Emmanuel Macron à 47,19%.

Quel score à Cap-d'Ail pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ?

Revenir sur le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN parvenait en pôle position à Cap-d'Ail lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Alexandra Masson au sommet au premier tour, avec 24,02% dans la ville, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 53,25%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,75%.