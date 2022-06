Résultat de la législative à Beausoleil : 2e tour en direct

Un des paramètres clés de ces législatives, en France, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Beausoleil, son candidat avait cumulé 15,85% des suffrages le dimanche 12 juin. Mais ce score est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 16,36%, 3,58%, 0,78% et 1,01% il y a deux mois. Ce qui, en cumul, donnait une réserve de voix de 21,73% du côté des électeurs de gauche.

Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Beausoleil ?

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Beausoleil. La candidature Rassemblement National a accumulé 28,9% des suffrages le 12 juin dernier lors du premier round de la législative. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 27,44% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 15,85% des voix.