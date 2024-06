La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 7,11% à Beaulieu-sur-Mer. Un score qui devrait s'améliorer ce soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 11% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Beaulieu-sur-Mer, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 5,98% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Que déduire de cette avalanche de chiffres ? Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 12 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à environ 20% à Beaulieu-sur-Mer ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Les résultats de ce 30 juin seront certainement plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Beaulieu-sur-Mer, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 43,93% des voix devant Valérie Hayer à 13,22% et Marion Maréchal à 11,26%. Ce sont alors 698 électeurs qui l'ont désignée dans la ville.

L'élection du chef de l'Etat est probablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Beaulieu-sur-Mer à l'issue de l'élection présidentielle avec pas moins de 28,67% dès le premier round. Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient derrière à 27,38% et 18,3% des voix. Jean-Luc Mélenchon prenait la quatrième place avec seulement 8,03% des voix pour sa part. Nouveau coup d'éclat au 2e tour pour la cheffe du RN contre Macron avec une Marine Le Pen à 52,32% contre 47,68%.

Beaulieu-sur-Mer aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Beaulieu-sur-Mer émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 3 796 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 760 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (37,5%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Beaulieu-sur-Mer accueille une communauté diversifiée, avec ses 576 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 46,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 777,91 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Beaulieu-sur-Mer contribue à préparer l'avenir de la France.