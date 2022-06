Résultat de la législative à Beausoleil : en direct

La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le RN a passé la barre des 19%. Ces tendances nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Beausoleil au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or Marine Le Pen avait gagné la première position lors de la dernière élection présidentielle à Beausoleil avec 27,38% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 27,2%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,36% et Éric Zemmour à 14,54%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Beausoleil ?

À Beausoleil, l'un des facteurs décisifs des élections législatives 2022 sera sans nul doute le niveau de participation. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie est par exemple en mesure de détourner les habitants de Beausoleil des isoloirs. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 33,52% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 34,61% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.