Résultat de la législative à Breil-sur-Roya : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Breil-sur-Roya dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:21

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Breil-sur-Roya sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:21 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Breil-sur-Roya pour ces législatives 2022 Bienvenue sur cette page où nous suivrons les moments clés de ce premier volet des législatives à Breil-sur-Roya, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Il y a 10 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Breil-sur-Roya

Les élections législatives 2022 auront lieu à Breil-sur-Roya comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Joseph Markiel Divers extrême gauche David Bieder Ecologistes Alexandra Valetta-Ardisson Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christine Beyl Ecologistes Pascal Ducreux Ecologistes Fabrice Carbonel Droite souverainiste Sophie Bournot-Poulet Nouvelle union populaire écologique et sociale Roger Roux Les Républicains Alexandra Masson Rassemblement National Damien Rieu Reconquête !

Législatives 2022 à Breil-sur-Roya : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Breil-sur-Roya (06) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 27,8% des voix au premier tour à Breil-sur-Roya. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23,5% et 19,2% des voix. Le choix des votants de Breil-sur-Roya était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (54,8% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 45,2% des voix.