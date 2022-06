Résultat de la législative à Breuillet : en direct

12/06/22 11:20

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Comme partout dans le pays, les 3 050 citoyens de Breuillet (17920) seront invités à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 34% des votes au premier tour à Breuillet. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 13% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Breuillet avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 58% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 42% des suffrages.