Résultat de la législative à Cap-d'Ail : en direct

12/06/22 17:18

Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette localité ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 63,62% des électeurs de Cap-d'Ail avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 54,13% au deuxième round.

Le niveau de participation sera un critère décisif du scrutin législatif 2022 à Cap-d'Ail. La guerre en Ukraine serait de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Cap-d'Ail (06320). Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 30,64% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 30,55% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Dans le même temps, le RN est passé au-dessus des 19%. Ces indicateurs des derniers jours s'appliqueront certainement sur les législatives à Cap-d'Ail au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu 26,14% des voix à Cap-d'Ail, lors de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN cumulait 27,09% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,87% (contre à un peu moins de 22%).

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 27% des voix au premier tour à Cap-d'Ail. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 26% et 15% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Cap-d'Ail avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 53% des votes, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 47% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives à Cap-d'Ail ( Alpes-Maritimes ) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022.