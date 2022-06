Résultat de la législative à Contes : en direct

Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Contes au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La Nupes s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages ce vendredi soir. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Contes cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 36,8% des suffrages. En seconde position, se hissait Emmanuel Macron à 16,08%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,73% et Éric Zemmour à 12,31%.

14:30 - À Contes, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives ?

Le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur important des législatives à Contes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, 19,36% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 17,63% au premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour des législatives ?