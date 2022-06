Résultat de la législative à Dechy : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Dechy dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Dechy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:08 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Dechy Les résultats des élections législatives 2022 à Dechy vont probablement être publiés assez rapidement après la fermeture des 3 bureaux de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et dénouement devrait pointer dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, puis pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Dechy

Les élections législatives 2022 auront lieu à Dechy comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 16ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Antoine Stathoulias Ecologistes Chantal Rybak Ensemble ! (Majorité présidentielle) Alain Bruneel Nouvelle union populaire écologique et sociale Matthieu Marchio Rassemblement National Mady Dorchies Les Républicains Delphine Zagacki Parti radical de gauche Éric Pecqueur Divers extrême gauche Tanneguy Adriencense Reconquête !

Législatives 2022 à Dechy : les enjeux

Les électeurs de Dechy prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 43,3% des suffrages au premier tour à Dechy, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du Parti de gauche et celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avaient obtenu 24,4% et 15,2% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Dechy gratifiée de 65,1% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 34,9% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ?