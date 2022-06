Résultat de la législative à Dolus-d'Oléron : en direct

12/06/22 11:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Dolus-d'Oléron sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:14 - Les isloirs ferment à 18 heures à Dolus-d'Oléron L'élection se déroule depuis les premières heures du matin à Dolus-d'Oléron et il y a encore de la marge pour se lancer puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Dolus-d'Oléron

Les élections législatives 2022 auront lieu à Dolus-d'Oléron comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste Marie-Noëlle Groch Parti radical de gauche Margarita Sola Nouvelle union populaire écologique et sociale Didier Quentin Les Républicains Grégory Dathy Droite souverainiste Florence Courtois Reconquête ! Danièle Cassette Divers extrême gauche Vincent Marichal Ecologistes Romuald Dequatre Ecologistes Christophe Plassard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Séverine Werbrouck Rassemblement National

Législatives 2022 à Dolus-d'Oléron : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 27.1% des voix au premier tour à Dolus-d'Oléron, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25.4% et 19.7% des voix. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 52.3% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 47.7% des voix exprimés lors des résultats. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Dolus-d'Oléron seront incités à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français.