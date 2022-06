Résultat des législatives à Écaillon - Election 2022 (59176) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Écaillon

Le résultat des élections législatives 2022 à Écaillon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative 2022 à Écaillon. C'est le représentant Rassemblement National qui a encaissé le plus de suffrages auprès des citoyens d'Écaillon inscrits dans la 16ème circonscription du Nord. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 26 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux d'Écaillon. La participation parmi les habitants habilités à se rendre aux urnes dans la commune pour la 16ème circonscription du Nord atteint 42%, ce qui représente 585 votants. Matthieu Marchio a raflé 37% des suffrages. Il précède Alain Bruneel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Chantal Rybak (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent 31% et 16% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Écaillon Matthieu Marchio Rassemblement National 35,86% 36,57% Alain Bruneel Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,59% 30,68% Chantal Rybak Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,15% 16,12% Mady Dorchies Les Républicains 5,31% 6,24% Tanneguy Adriencense Reconquête ! 2,86% 2,43% Delphine Zagacki Parti radical de gauche 2,79% 3,64% Antoine Stathoulias Ecologistes 2,78% 3,12% Éric Pecqueur Divers extrême gauche 1,67% 1,21% Participation au scrutin Circonscription Écaillon Taux de participation 42,28% 41,67% Taux d'abstention 57,72% 58,33% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,17% Nombre de votants 35 397 585

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Écaillon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:03 - Qui vont élire les électeurs de gauche à Écaillon ? Dans les 2 bureaux de vote d'Écaillon, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait cumulé 18,94% des suffrages le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,46% et 1,13% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 22,53% à Écaillon pour ces légilsatives. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Écaillon ? Avec 44,22% des votes exprimés, au 1er tour à Écaillon, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote lors de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 19,96%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,94% et Fabien Roussel à 4,4%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les indications nationales des dernières heures changeront sans doute ce tableau et donc le résultat des législatives à Écaillon. Or l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. 14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Écaillon ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Écaillon ? La baisse du pouvoir d'achat est par exemple en mesure de favoriser l'abstention à Écaillon. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, 28,7% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 29,34% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - La participation aux législatives 2022 à Écaillon va-t-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? Comment ont voté généralement les électeurs de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 41,55% des personnes en capacité de participer à une élection à Écaillon avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 36,71% pour le deuxième tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Écaillon Pour ces nouvelles élections à Écaillon, les 2 bureaux de vote (de Ecole Pierrard à Centre Social Jean Moulin) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 1404 votants à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 8 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit sensiblement moins que la moyenne dans le pays.

Législatives 2022 à Écaillon : les enjeux

Comme partout dans le pays, les électeurs d'Écaillon seront amenés à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 44% des votes au premier tour à Écaillon. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 19% des votes. Le choix des administrés d'Écaillon était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (64% des voix), laissant par conséquent 36% des suffrages à Emmanuel Macron.