Résultat de la législative à Étaules : 2e tour en direct

19/06/22 18:05

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Étaules sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Étaules. En direct 18:05 - La coalition Mélenchon avait terminé sur la 3e marche à Étaules il y a sept jours Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait espérer glaner 21,85% à Étaules avant ces élections légilsatives. L'équivalent du cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Son représentant dans la circonscription a pourtant enregistré 18,74% des suffrages dans la commune il y a une semaine. Ce qui avait tout de même placé la Nupes sur le podium. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Étaules ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faudra bien sûr prendre en compte les spécificités locales, comme par exemple à Étaules. La candidature Rassemblement National a obtenu 28,76% des suffrages pour le premier round des élections législatives dimanche 12 juin. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale récupèrent respectivement 21,52% et 18,74% des voix. 13:30 - À Étaules, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux législatives atteignait 42,64% au second tour et 55,4% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des élections législatives ? Il y a 5 ans, durant les législatives, sur les 1882 personnes en âge de voter à Étaules, 58,64% étaient restées chez elles au premier tour, contre un taux d'abstention de 52,39% au tour deux. 10:30 - On vote à Étaules pour la deuxième manche des législatives Les éléments de contexte de ce deuxième round des législatives à Étaules sont limpides : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour maximiser la part d'inscrits mobilisés.

Résultats des législatives 2022 à Étaules - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Étaules aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste Christophe Plassard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Séverine Werbrouck Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Étaules - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Étaules

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Étaules Séverine Werbrouck (Ballotage) Rassemblement National 25,76% 28,76% Christophe Plassard (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,83% 21,52% Margarita Sola Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,88% 18,74% Didier Quentin Les Républicains 17,59% 18,27% Florence Courtois Reconquête ! 4,14% 3,71% Romuald Dequatre Ecologistes 2,55% 2,23% Marie-Noëlle Groch Parti radical de gauche 2,52% 3,06% Vincent Marichal Ecologistes 1,38% 1,67% Grégory Dathy Droite souverainiste 1,31% 1,76% Danièle Cassette Divers extrême gauche 1,04% 0,28% Participation au scrutin Circonscription Étaules Taux de participation 50,77% 49,32% Taux d'abstention 49,23% 50,68% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12% 0,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,73% Nombre de votants 60 777 1 096

Le résultat de l' élection législative 2022 à Étaules est tombé. La candidature Rassemblement National arrache la première position chez les 2222 électeurs inscrits dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime et résidant à Étaules. L'abstention atteint 51% des électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Charente-Maritime. Reste encore à déterminer si les citoyens des 73 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux d'Étaules. Au sein de la localité, Séverine Werbrouck a amassé 29% des votes. Christophe Plassard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 22% des suffrages. Enfin, Margarita Sola (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 19% des voix.

Législatives 2022 à Étaules : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32% des voix au premier tour à Étaules, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 25% et 15% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Étaules avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 52% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 48% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à Étaules (17) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme l'ensemble des Français.