Résultat de la législative à Étaules : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Étaules sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à Étaules ? Les inscrits d'Étaules avaient livré 14,88% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,89% et 0,83% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 18,6% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Étaules. 16:30 - À Étaules, des sondages tout aussi justes qu'en France ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho à Étaules dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité a vu son score reculer tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Avec 32,07% des suffrages, au 1er tour à Étaules cette fois, Marine Le Pen avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière élection à l'Elysée. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 25,16%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,88% et Éric Zemmour à 8,27%. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives à Étaules À Étaules, l'une des clés de ce scrutin législatif sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 2 207 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,55% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 78,12% au premier tour, ce qui représentait 1 724 personnes. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des foyers français, combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle, sont par exemple en mesure d'inciter les habitants d'Étaules à se désintéresser de l'élection. 11:30 - La participation va-t-elle encore descendre aux législatives à Étaules ? L'observation des scrutins précédents permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Au moment des dernières législatives, 1 882 personnes aptes à participer à une élection à Étaules avaient participé à l'élection au premier tour (soit 47,61%). La participation était de 41,36% au tour deux. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Étaules ? Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Étaules et il y a encore de la marge pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Étaules comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste Marie-Noëlle Groch Parti radical de gauche Margarita Sola Nouvelle union populaire écologique et sociale Didier Quentin Les Républicains Grégory Dathy Droite souverainiste Florence Courtois Reconquête ! Danièle Cassette Divers extrême gauche Vincent Marichal Ecologistes Romuald Dequatre Ecologistes Christophe Plassard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Séverine Werbrouck Rassemblement National

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32% des voix au premier tour à Étaules, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 25% et 15% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Étaules avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 52% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 48% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à Étaules (17) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme l'ensemble des Français.